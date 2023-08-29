Назначен новый директор Гобустанской районной центральной больницы

БАКУ /Trend/ - По представлению исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Вугара Гурбанова на должность директора Гобустанской районной центральной больницы назначен Имран Гурбанов.

Как сообщили во вторник Trend в TƏBIB, сегодня заместитель исполнительного директора TƏBIB Анар Исрафилов представил Имрана Гурбанова коллективу.

Отметим, что в 1985-1991 годах Имран Гурбанов учился на факультете лечебной работы Азербайджанского медицинского университета и окончил университет с отличием. В 1992-1993 годах работал старшим ординатором медицинского отделения N-ской воинской части, в 1993-1994 годах - командиром и главным хирургом медицинского отделения N-ской воинской части, в 1994-1997 годах - завхирургическим отделением поликлиники Генерального штаба министерства обороны Азербайджана.

С 1997 по 2021 годы работал завотделением, заместителем главного врача по хирургии в Республиканской клинической больнице имени академика Миргасымова. С 2021 года по настоящее время занимал должность главного консультанта координационного отдела TƏBIB. Являлся участником курсов повышения квалификации в США, Турции и др. странах, участвовал во многих конференциях.

От имени Президента Азербайджанской Республики был награжден юбилейной медалью "Азербайджанская армия". Награжден медалью "Национальная армия-100" Общественного объединения "Ветераны Отечественной войны", медалями "Ветеран войны", "Великая Победа", а также "Почетной грамотой" Республиканского профсоюза.