В Азербайджане названа дата проведения дополнительного экзамена для учащихся 9-х и 11-х классов

БАКУ /Trend/ - 3 сентября Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет дополнительный экзамен для учащихся 9-х и 11-х классов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в организованных ранее выпускных экзаменах, а также для тех, кто сдает экзамены в порядке экстерната.

Об этом сообщили в среду Trend в ГЭЦ.

Было отмечено, что те, кто не смог принять участие в проводимых в этом году экзаменах по азербайджанскому языку (как государственному языку), также сдадут указанный экзамен в этот день.

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже и Ширване.

Учащиеся, которые будут сдавать эти экзамены, могут распечатать "Пропускной лист" с сайта ГЭЦ.

Напомним, что выпускные экзамены по полному (11-летнему) уровню среднего образования были проведены ГЭЦ 5 и 12 марта, а выпускные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования - 9, 16 и 30 апреля 2023 года.