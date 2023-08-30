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В Азербайджане утверждена форма разрешения на эксплуатацию ряда зданий нежилого назначения

Общество Материалы 30 августа 2023 18:15 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждена форма разрешения на эксплуатацию ряда зданий нежилого назначения

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Форму разрешения на эксплуатацию зданий нежилого назначения, в которых до 1 июня 2023 года были завершены строительно-монтажные работы, включая строительство всех этажей, боковых стен и кровли, осуществленные в результате строительства, реконструкции, перепланировки, восстановления, ремонта и другой строительной деятельности по объекту строительства".

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Изменение в постановление может быть произведено в соответствии с "Положением о порядке разработки и принятия нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденным указом главы государства от 24 августа 2002 года.

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