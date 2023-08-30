Азербайджанский тхэквондист завоевал "серебро" на соревновании в Екатеринбурге (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тхэквондист Адиль Эйвазов (58 кг) завоевал "серебро" на Международном фестивале университетского спорта, проходящем в Екатеринбурге.

Как передает в среду Trend, Эйвазов уступил в решающей схватке представителю России Владимиру Мысову (2:0) и стал серебряным призером турнира.

Отметим, что Международный фестиваль университетского спорта, который продлится до 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбург. Студенты разных вузов из 36 стран пробуют свои силы в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений, из них 54 мужчины и 15 женщин. Представители Азербайджана соревнуются в 8 видах спорта – бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, мини-футбол, плавание, самбо.