Обнародовано число заразившихся COVID-19 за неделю в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последнюю неделю (28.08.2023 - 03.09.2023) в Азербайджане зафиксировано 130 случаев новых заражений коронавирусной инфекцией (COVID-19), 108 человек вылечились, двое скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

В целом в Азербайджане были выявлены 832 312 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 881 человек вылечился, 10 302 – скончались, число активных больных составляет 129.

За последнюю неделю в стране проведены 2 744 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 674 567.