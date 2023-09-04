Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за неделю

БАКУ /Trend/ - За последнюю неделю (28.08.2023 - 03.09.2023) в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 374 человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

За последнюю неделю число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 228, вторую - 39, три и более - 95, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 12 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 969 301. Первую дозу вакцины получили 5 413 402, вторую - 4 884 353, три и более - 3 405 147, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 399 человек.