129-километровый участок автодороги Баку-Губа-госграница с РФ будет платным

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял постановление "О мерах по определению 129-километрового участка строящейся новой автомобильной дороги М-1 Баку-Губа-госграница с Российской Федерацией в качестве платной дороги, начиная от поселка Г.З.Тагиева".

Как сообщает в среду Trend, согласно постановлению, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 19 февраля 2018 года № 3692 "О мерах по строительству новой автомобильной дороги Баку-Губа–государственная граница с Российской Федерацией", 129-километровый участок новой 150-километровой автомобильной дороги, начиная от поселка Г.З.Тагиева, определен как платная дорога.

Начальный и конечный пункты платного участка автомагистрали:

- начальный пункт - 52-й километр автодороги М-1 Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией;

- конечный пункт - пересечение автодороги М-1 Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией с автодорогой R-5 Гусар-Худат.

Протяженность платной автомобильной дороги составляет 129 километров.

Пересечения и стыки платной автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами:

- 75-й км автодороги М-1 Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией - поселок Гилязи;

- 105-й километр автодороги М-1 Баку-Губа - государственная граница с Российской Федерацией - Сиязанский район;

- 1-й км автодороги R-1 Гандоб - Хачмаз - Ялама - государственная граница с Российской Федерацией - поселок Гандоб;

- 19-й км автодороги R-4 Губа - Хачмаз - Хачмазский район;

- 22-й километр трассы R-5 Гусар - Худат - Хачмазский район.