Ряд памятников включен в состав Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг"

БАКУ /Trend/ - Памятники архитектуры странового значения - Албанский храм (1197 год, село Туг) и Красный храм (1000 год, село Туг) включены в состав Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг".

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Список недвижимых памятников истории и культуры странового значения".

Также включены в состав Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг" памятники архитектуры местного значения - храм XIII века (село Туг), храм (1747 год, село Туг) и мост (XVIII век, близ села Туг).