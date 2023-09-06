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Ряд памятников включен в состав Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг"

Общество Материалы 6 сентября 2023 19:29 (UTC +04:00)
Ряд памятников включен в состав Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг"

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Памятники архитектуры странового значения - Албанский храм (1197 год, село Туг) и Красный храм (1000 год, село Туг) включены в состав Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг".

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Список недвижимых памятников истории и культуры странового значения".

Также включены в состав Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг" памятники архитектуры местного значения - храм XIII века (село Туг), храм (1747 год, село Туг) и мост (XVIII век, близ села Туг).

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