Литва использует опыт Азербайджана в области инноваций - замминистра

БАКУ /Trend/ - Литва использует опыт Азербайджана в области инноваций.

Об этом во время выступления на международной конференции "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг" сказала заместитель министра по социальной защите Литвы Джастина Джакстине, сообщает в среду Trend.

"Мы добились определенных успехов в области цифровизации. Это также способствовало единству социальной сферы и здравоохранения. Литва - одна из самых оцифрованных стран", - добавила она.

Отметим, что впервые в Азербайджане в Центре Гейдара Алиева проходит международная конференция в сфере социальных услуг "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг".