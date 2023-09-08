БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в классификацию специальностей профессионального образования в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Классификацию специальностей по профессиональному образованию", утвержденную постановлением Кабинета министров от 31 октября 2011 года № 178.

Согласно новому постановлению, в раздел "Искусствоведение, культура и искусство" внесены следующие изменения:

1. В группу специальностей "рекламная работа 030103" после специальности "рекламный работник" добавлена специальность "рекламный дизайнер";

2. В группу специальностей "Художественное оформление интерьера и экстерьера 030110" после специальности "исполнитель художественного оформления" добавлена специальность "флорист".

Помимо этого, в группу специальностей "бухгалтерское дело" после специальности "оператор-бухгалтер" добавлена специальность "бухгалтерский учет".

В группу специальностей "030203 Страховое дело" после специальности "Страховой агент” добавлена специальность "страховой работник”.

В группу специальностей "030204 коммерция" после специальности "агент по снабжению" добавлены специальности "няня", "оператор логистики", "мерчандайзер", "специалист по складской логистике и хранению сельскохозяйственной продукции", и "организатор мероприятий”.