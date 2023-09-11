Аудиовизуальный совет Азербайджана предупредил телеканалы

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Аудиовизуального совета Азербайджана с рассмотрением ряда вопросов.

Как сообщили Trend в понедельник в Совете, сначала было рассмотрено обращение от ООО "Gammanet" на получение лицензии оператора универсальной платформы, обсуждены представленные заявителем документы. После обсуждения было принято решение о предоставлении ООО лицензии оператора универсальной платформы (название услуги: "Gammanet TV").

Далее были обсуждены результаты мониторингов, проводимых Государственной службой по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики и Аудиовизуальным советом, в связи с трансляцией рекламы, в соответствии с планом мероприятий по совместной деятельности обоих органов.

В результате повторного мониторинга, проведенного на основе обращений, направленных в Аудиовизуальный совет Государственной службой, в течение июня 2023 года были выявлены систематические нарушения ряда требований закона "О рекламе" в эфире большинства общенациональных телевизионных каналов. Было отмечено, что товары, производство (реализация) которых лицензировано, сертифицировано в соответствии с требованием статьи 4.3 закона "О рекламе", могут рекламироваться только при наличии соответствующих подтверждающих документов. Определенные нарушения в связи с этим были выявлены на телеканалах "ARB", "Xəzər TV", "CBC Sport TV", "ATV", "Space TV", "İTV", "Real TV", "İTV". В ходе заседания также было проведено предварительное обсуждение мониторинга за июль и август. Выяснилось, что и в эти месяцы нарушения, которые произошли в июне, повторялись, хотя и с меньшей интенсивностью.

После обсуждений Аудиовизуальный совет вынес предупреждение вещателям о применении административных санкций в случае повторения подобных случаев в новом телевизионном сезоне.