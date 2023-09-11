Останки шехида, пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны, похоронены в Физули (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Останки шехида Гусейнова Али Гейдар оглу, пропавшего без вести тридцать лет назад в период боев за Физулинский район, обнаруженные в массовом захоронении в селе Эдилли, преданы земле в селе Яглывенд Физулинского района.

Как сообщает в понедельник Trend, в церемонии похорон приняли участие родные и близкие шехида, а также представители ИВ и общественности, ветераны, семьи шехидов, представители СМИ.

Отметим, что Гусейнов Али Гейдар оглы родился в августе 1968 года в селе Юхары Яглывенд Физулинского района. Участвовал в боях во время Первой Карабахской войны. Пропал без вести в период боев за Физули в 1993 году. Останки Гусейнова Али Гейдар оглу были обнаружены в массовом захоронении в селе Эдилли Ходжавендского района. В этом захоронении в целом были обнаружены останки 12 азербайджанцев, подвергшихся пыткам со стороны армян и захороненных со связанными руками и ногами.