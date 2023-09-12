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Увеличено количество служебных автомобилей госагентства Азербайджана

Общество Материалы 12 сентября 2023 19:47 (UTC +04:00)
Увеличено количество служебных автомобилей госагентства Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Увеличено количество служебных легковых автомобилей Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает во вторник Trend.

Согласно постановлению, внесены изменения в "Предел (лимит) количества легковых автомобилей аппаратов центральных органов исполнительной власти и судебных органов Азербайджанской Республики (за исключением военных структур, служб государственной безопасности, внешней разведки, правоохранительных органов и прокуратуры, районных (городских) судов), местных подразделений центральных органов исполнительной власти, подведомственных им органов, аппаратов государственных агентств, государственных служб, созданных при центральных органах исполнительной власти, и их местных подразделений".

В соответствии с постановлением количество служебных легковых автомобилей Госагентства увеличено с двух до трех.

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