Останки пропавшего без вести 30 лет назад шехида преданы земле в Физули (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Останки шехида Шамсаддина Аллахвердиева, найденные в массовом захоронении в селе Эдилли, захоронены в селе Махмудлу Физулинского района.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, на похоронах присутствовали члены семьи шехида, его боевые товарищи, официальные лица, представители общественности, жители района, ветераны, семьи шехидов, представители СМИ.

Останки шехида Шамсаддина Аллахвердиева были преданы земле рядом с могилой отца.

Отметим, что Шамсаддин Аллахвердиев родился 9 июня 1971 года в селе Ишыглы Физулинского района. Пропал без вести в июле 1993 года во время боев за Физули.

Напомним, что в период после освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации на этих территориях были обнаружены массовые захоронения азербайджанцев.