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Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)

Общество Материалы 15 сентября 2023 09:58 (UTC +04:00)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/- Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний.

Как сообщает в пятницу Trend, в 2023/2024 учебном году в общеобразовательных учреждениях республики будут получать образование 1 миллион 612 тысяч 294 учащихся.

Отметим, что в новом учебном году в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку (УОГБ), будет обучаться 481 131 ученик. Из них 40 500 школьников начнут обучение в I классах, 41 016 в IX, 31 300 в X, 26 887 в XI и 130 учеников пойдут в XII классы общеобразовательных школ подведомственных УОГБ.

В 2023/2024 учебном году первый урок в общеобразовательных учреждениях будет посвящен теме "Гейдар Алиев - Спаситель и основатель Азербайджана".

Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний (ФОТО)
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