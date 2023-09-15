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Утвержден Порядок мониторинга реализации проектов, финансируемых Агентством господдержки НПО Азербайджана

Общество Материалы 15 сентября 2023 21:02 (UTC +04:00)
Утвержден Порядок мониторинга реализации проектов, финансируемых Агентством господдержки НПО Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Утвержден Порядок осуществления координации и мониторинга реализации проектов, финансируемых Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, мониторинг и оценка, проводимые в рамках координации и контроля за реализацией проектов, включают в себя: определение форм и методов проведения мониторинга; учет нормативных правовых актов, научно-технических возможностей и определение соответствующих критериев, соответствующих содержанию проекта, в связи с реализацией которого будет проводиться мониторинг; определение соответствия проекта плану реализации; определение соответствия документации правовым актам при реализации проекта; выявление недочетов и проблем в ходе реализации проекта; составление отчета по результатам мониторинга, проведение оценки на основании отчета и подготовка итогового заключения по результатам оценки.

Мониторинг проектов, финансируемых агентством, осуществляется с помощью наблюдений, мониторинговых опросов, интервью, опросов и других методов. К мониторингу реализации и результатов проектов могут привлекаться представители соответствующих государственных органов (учреждений), независимые эксперты и специалисты на договорной основе.

При обнаружении несоблюдения НПО требований Гражданского кодекса Азербайджанской Республики в рамках контроля за реализацией проекта агентство предупреждает НПО, а при игнорировании предупреждения агентство обращается в соответствующие государственные органы для принятия необходимых мер.

Агентство проводит оценку на основе соответствующего плана, который включает организацию финансируемого им проекта в соответствии с его целями и задачами, измерение его эффективности и определение его результатов и утверждается агентством. Оценка проводится посредством соответствующей анкеты, в которой фиксируются измеряемые показатели (количественные и качественные) и критерии, утвержденные агентством.

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