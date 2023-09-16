Квота на трудовую миграцию для работающих в Карабахе иностранцев отменяется на 5 лет

БАКУ/Trend/- До 2028 года квота трудовой миграции в Азербайджане будет определена без учета иностранцев, работающих в Карабахе.

Как сообщает в субботу Trend, это нашло отражение во внесенном Кабинетом министров Азербайджанской Республики изменении в "Порядок об определении квоты трудовой миграции".

Согласно изменению, при определении квоты трудовой миграции в Азербайджане не будут учитываться иностранцы, привлеченные к трудовой деятельности на освобожденных от оккупации территориях.

Напомним, что эта квота определяет конечный предел количества иностранцев, занимающихся оплачиваемой трудовой деятельностью на территории страны.

Данное решение действует с 1 января 2023 года до 1 января 2028 года.