Названо число зараженных коронавирусом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Объявлено число зараженных и вакцинированных коронавирусом (COVID-19) в Азербайджане за последнюю неделю (11-17 сентября).

Как сообщили в понедельник Trend в оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики, за это время было зарегистрировано 142 новых случая заражения, 127 человек прошли лечение и выздоровели.

В Азербайджане до сих пор выявлено 832 580 фактов заражения, из них 822 131 человек прошли лечение и выздоровели, 147 - активные больные. На сегодняшний день от вируса скончались 10 302 человека. Было отмечено, что за последнюю неделю в связи с выявлением новых случаев заражения было выполнено 3 012 тестов, а всего на сегодняшний день - 7 680 488 тестов.