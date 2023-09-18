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В Астаре с затопленных территорий эвакуированы 38 человек

Общество Материалы 18 сентября 2023 18:48 (UTC +04:00)
В Астаре с затопленных территорий эвакуированы 38 человек

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Силами МЧС обеспечены необходимые меры безопасности на территориях Астаринского и Лянкяранского районов, подвергшихся затоплению из-за ливней.

Как сообщили Trend в понедельник в МЧС Азербайджана, спасатели эвакуировали в общей сложности 38 граждан, оказавшихся в беспомощном состоянии в частных жилых домах в поселке Арчиван и селе Машхан Астаринского района.

Были проведены работы по отводу воды с затопленных территорий и другие меры безопасности.

В настоящее время в поселке Арчиван Астаринского района продолжаются работы по отводу воды с приусадебных участков частных жилых домов. Кроме того, сотрудники МЧС в целях обеспечения безопасности работают на территории Лянкяранского района.

В Астаре с затопленных территорий эвакуированы 38 человек
В Астаре с затопленных территорий эвакуированы 38 человек
В Астаре с затопленных территорий эвакуированы 38 человек
В Астаре с затопленных территорий эвакуированы 38 человек
В Астаре с затопленных территорий эвакуированы 38 человек
В Астаре с затопленных территорий эвакуированы 38 человек
В Астаре с затопленных территорий эвакуированы 38 человек
В Астаре с затопленных территорий эвакуированы 38 человек
В Астаре с затопленных территорий эвакуированы 38 человек
В Астаре с затопленных территорий эвакуированы 38 человек
В Астаре с затопленных территорий эвакуированы 38 человек
В Астаре с затопленных территорий эвакуированы 38 человек
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