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Руководство минобороны Азербайджана посетило строящийся Парк Победы (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 27 сентября 2023 15:21 (UTC +04:00)
Руководство минобороны Азербайджана посетило строящийся Парк Победы (ФОТО/ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 27 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства Азербайджана посетили строящийся Парк Победы в Баку.

Об этом сообщили Trend в минобороны Азербайджана.

Руководство и группа сотрудников министерства возложили цветы к мемориальному камню у входа в парк.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Руководство минобороны Азербайджана посетило строящийся Парк Победы (ФОТО/ВИДЕО)
Руководство минобороны Азербайджана посетило строящийся Парк Победы (ФОТО/ВИДЕО)
Руководство минобороны Азербайджана посетило строящийся Парк Победы (ФОТО/ВИДЕО)
Руководство минобороны Азербайджана посетило строящийся Парк Победы (ФОТО/ВИДЕО)
Руководство минобороны Азербайджана посетило строящийся Парк Победы (ФОТО/ВИДЕО)
Руководство минобороны Азербайджана посетило строящийся Парк Победы (ФОТО/ВИДЕО)
Руководство минобороны Азербайджана посетило строящийся Парк Победы (ФОТО/ВИДЕО)
Руководство минобороны Азербайджана посетило строящийся Парк Победы (ФОТО/ВИДЕО)
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