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Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 28 сентября 2023 17:29 (UTC +04:00)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Останки пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны в селе Кюрдмахмудлу Физулинского района Гаджиева Тахсина Фикран оглу, обнаруженные 30 лет спустя в селе Эдилли Ходжавендского района, доставлены в село Карабахлы Сальянского района.

Как сообщает Trend, сегодня в этом селе прошла церемония прощания с шехидом. Останки погибшего предали земле в его родном селе Карабахлы.

Отметим, что Гаджиев Тахсин Фикран оглу родился в 1973 году.

После освобождения села Эдилли Ходжавендского района от армянской оккупации там было обнаружено массовое захоронение. В ходе экспертизы было подтверждено, что там находятся останки также Тахсина Гаджиева.

Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне (ФОТО/ВИДЕО)
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