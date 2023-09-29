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ГЭЦ объявил о программах приема в вузы на следующий год

Общество Материалы 29 сентября 2023 14:24 (UTC +04:00)
ГЭЦ объявил о программах приема в вузы на следующий год

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил программы приема в высшие учебные заведения на следующий год.

Как сообщили в пятницу Trend в ГЭЦ, ознакомиться с программами второго этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения в 2024 году (на азербайджанском и русском языках) можно по ссылкам, указанным ниже.

1. Программы второго этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения (азербайджанский сектор)

2. Программы второго этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения (русский сектор)

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