В Бакинской высшей школе нефти прошло мероприятие под названием “4SIM TALKS” (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) начинает серию мероприятий под названием “4SIM Talks”. Основная цель этой инициативы — повысить осведомленность представителей высших учебных заведений, государственного и частного секторов о технологиях 4-й промышленной революции, таких как искусственный интеллект, интернет вещей, база больших данных, облачные технологии, блокчейн, 3D-печать, виртуальная и дополненная реальность, оказать содействие в создании успешной дорожной карты для студентов вузов, желающих сделать карьеру в этой области, и ознакомить участников мероприятий с соответствующим мировым опытом.

Первая сессия серии мероприятий 4SIM Talks прошла В Бакинской высшей школе нефти (БВШН). На мероприятии ректор БВШН Эльмар Гасымов подчеркнул важность применения технологий искусственного интеллекта в современное время и отметил, что в Бакинской высшей школе нефти проводится важная работа в этом направлении и что планируется в ближайшем будущем создать специальность Искусственный интеллект и Центр искусственного интеллекта в БВШН.

Исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров предоставил обширную информацию о деятельности 4SIM, текущих проектах, инициативах в области искусственного интеллекта, предусмотренных в Стратегии экономики нового поколения, сотрудничестве между 4SIM и Всемирным экономическим форумом, применении искусственного интеллекта в различных сферах, законодательстве и регулятивных механизмах, действующих в этой области.

Руководитель проекта 4SIM по искусственному интеллекту Руслан Зейналзаде выступил с презентацией об искусственном интеллекте, его истории и видах. Руководитель платформы искусственного интеллекта и машинного обучения Всемирного экономического форума Хьюберт Халопе сделал презентацию об областях применения искусственного интеллекта. Руководитель компании QSS Этибар Гусейнли рассказал о роли искусственного интеллекта в образовании. Ульви Заманбеков и Асад Сафарров, специалисты по данным компании Caspian Innovation Center, рассказали о применении искусственного интеллекта в нефтегазовом секторе. Специалист по данным Express Bank Тахмина Гусейнова выступила с презентацией «Применение искусственного интеллекта в банковском секторе». Затем выступившие ответили на вопросы участников мероприятия.

Примечание: В целях повышения осведомленности в области применения технологий 4-й промышленной революции планируется регулярно организовывать серию мероприятий под названием “4SIM Talks” в различных аудиториях.