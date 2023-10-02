Разрабатывается генеральный план семи городов Азербайджана - Председатель комитета

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева проводится реконструкция.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев во время выступления на мероприятии, посвященном "Всемирному Дню населенных пунктов".

"В настоящее время в Карабахском регионе ведутся довольно крупные строительно-монтажные работы. По всей стране разрабатывается генеральный план 7 городов, а также 4 для Карабахского экономического района", - добавил А. Гулиев.

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