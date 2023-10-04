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Вновь открылся закрывшийся 30 лет назад детсад в газахском селе вблизи армянской границы

Общество Материалы 4 октября 2023 17:50 (UTC +04:00)
Вновь открылся закрывшийся 30 лет назад детсад в газахском селе вблизи армянской границы

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Прекративший свою деятельность детский сад в селе Мазам Газахского района Азербайджана, в непосредственной близости от границы с Арменией, вновь открылся спустя 30 лет.

Об этом Trend сообщили в среду в Газах-Товузском региональном управлении образования.

Было отмечено, что административное здание детского сада в селе Мазам обеспечено необходимым инвентарем. В здании проведены ремонтные работы, а также построены подсобные помещения.

Отметим, что согласно приказу министерства науки и образования, детский сад села Мазам был передан в подчинение Управления образования.

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