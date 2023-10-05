В Ханкенди и Ходжавенде будут установлены агрометеостанции

БАКУ /Trend – В Ханкенди и Ходжавенде будут установлены агрометеорологические станции.

Как передает в четверг Trend, об этом журналистам сказал глава Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана Назим Махмудов.

«В Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся работы по расширению гидрометеорологической сети. На этих территориях действуют 11 гидрометеорологических, 5 метеорологических станций. Данные с этих станций ежедневно передаются в Ситуационный центр. Такие станции действуют в Агдаме, Физули, Шуше, Кяльбаджаре, Лачине. В будущем на этих территориях планируется установить новые агрометеорологические станции. В дальнейшем эти станции принесут пользу сельскохозяйственной отрасли на освобожденных территориях, в целом экономике страны. Учитывая, что в Ханкенди и Ходжавенде имеются широкие возможности для сельского хозяйства, мы планируем установить там две агрометеорологические станции», - отметил Н.Махмудов.