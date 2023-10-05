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В Ханкенди и Ходжавенде будут установлены агрометеостанции

Общество Материалы 5 октября 2023 19:36 (UTC +04:00)
В Ханкенди и Ходжавенде будут установлены агрометеостанции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend – В Ханкенди и Ходжавенде будут установлены агрометеорологические станции.

Как передает в четверг Trend, об этом журналистам сказал глава Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана Назим Махмудов.

«В Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся работы по расширению гидрометеорологической сети. На этих территориях действуют 11 гидрометеорологических, 5 метеорологических станций. Данные с этих станций ежедневно передаются в Ситуационный центр. Такие станции действуют в Агдаме, Физули, Шуше, Кяльбаджаре, Лачине. В будущем на этих территориях планируется установить новые агрометеорологические станции. В дальнейшем эти станции принесут пользу сельскохозяйственной отрасли на освобожденных территориях, в целом экономике страны. Учитывая, что в Ханкенди и Ходжавенде имеются широкие возможности для сельского хозяйства, мы планируем установить там две агрометеорологические станции», - отметил Н.Махмудов.

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