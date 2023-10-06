В Баку состоялось торжественное открытие выставки “Xətt Sənəti”, организованной Albayrak Group и АМИ Trend (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось торжественное открытие выставки “Xətt Sənəti”, организованной турецкой компанией Albayrak Group и АМИ Trend при поддержке TurkicWorld и Alport Baku, сообщает Trend. В экспозиции, посвященной искусству каллиграфии, представлено более 40 произведений.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

На открытии посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи подчеркнул высокий уровень отношений между братскими Турцией и Азербайджаном, отметив значимость представленной экспозиции и выразив благодарность организаторам.

"В Азербайджане я неоднократно был свидетелем представленных работ национальных мастеров из различных сфер культуры и искусства. В данной экспозиции турецкими мастерами были созданы уникальные каллиграфические произведения, отражающие аяты Священного Корана, молитвы и хадисы пророка Мухаммеда. Эти произведения отражают высокое исламское искусство, общечеловеческие ценности морали, нравственности и гуманизма. Дух союзничества между Азербайджаном и Турцией отражен в Шушинской декларации, которая была подписана Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после Победы во второй Карабахской войне. Мы движемся вперед в этом контексте и будем развивать наши отношения во всех сферах", - отметил глава дипмиссии.

Представитель по международным связям Albayrak Group Фатех Тогрул отметил, что на протяжении около десяти лет компанией реализуется ряд культурных проектов, которые представляются на мировых площадках.

"В Азербайджане всегда с большим вниманием относились к сохранению и пропаганде исламского культурного наследия, литературы, произведений, мечетей, медресе и других объектов. Данный проект является очередным мостом культуры между нашими братскими странами и народами, также отражая наше национальное, духовное и культурное единство", - отметил Фатех Тогрул.

Глава медиа-платформы TurkicWorld Руфиз Хафизоглу приветствовав гостей, отметил, что в 2021 году была создана медиа-платформа TurkicWorld, являющейся совместным проектом АМИ Trend и турецкой медиагруппы Albayrak, нацеленной на расширение сотрудничества в сфере обмена международной информацией, введение новостей в зарубежное информационное пространство.

"Отношения между Турцией и Азербайджаном находится на высоком уровне во всех сферах. Сегодня братские отношения между нашими странами в политике, культуре, экономике, также находят свое отражение и в медиа-пространстве", - сказал он.

Представитель Albayrak Media в Азербайджане Самир Бабаоглу подчеркнул, что Albayrak Group продолжает объединять мастеров-каллиграфов и молодых любителей искусства, ежегодно представляя такие произведения во всем мире.

"Искусство каллиграфии, являющееся частью богатого культурного наследия исламской цивилизации, сохраняет свое неповторимое место среди традиционных искусств от прошлого до наших дней", - отметил он.

Послу Турции в Азербайджане Джахиту Багчи и заместителю директора АМИ Trend Сахилю Керимли со стороны Albayrak Group были преподнесены панно исламского каллиграфического искусства.

В ходе выставки вниманию участников была предоставлена информация об искусстве каллиграфии, а также перевод произведений на азербайджанский язык. Известный музыкант, заслуженный артист Азербайджана Ильхам Наджафов исполнил на нейе духовные композиции.

Каллиграфия в исламе является архитектурным акцентом и высшей формой искусства, которая используется для передачи святого писания, аятов Корана и других религиозных текстов. Это искусство существует с основания ислама и является важным элементом во всех аспектах исламской культуры и идентичности. Исламский каллиграфический стиль выражает гармонию и симметрию, которые присутствуют во Вселенной, созданной Всевышним. Каждый символ и линия имеют свой собственный символический смысл и значение, которые требуется художнику умело передать.

Выставка будет принимать посетителей до 15 октября.

Фото – Заур Мустафаев.