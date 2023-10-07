AZAL отменяет все рейсы в Израиль и обратном направлении

БАКУ /Trend/ - В связи с недавними событиями в Израиле, авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" отменяет все рейсы в и из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, запланированные на воскресенье, 8 октября, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Дополнительная информация по поводу выполнения рейсов по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку будет предоставлена позднее.

Пассажиры с билетами до Тель-Авива имеют право на полный возврат средств или бесплатную замену билета.

Для получения информации о изменениях пассажирам рекомендуется обращаться в колл-центр авиакомпании по адресу [email protected].

На данный момент авиакомпания приостановила продажу авиабилетов в Тель-Авив до дополнительного уведомления.

Отметим, что приоритет авиакомпании - это безопасность полетов и пассажиров.