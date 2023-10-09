Выступление Илона Маска на Бакинском конгрессе набрало более 40 млн просмотров

БАКУ /Trend/ - Программа 74-го Международного астронавтического конгресса была насыщенной. За пять дней проведены 423 интерактивные презентации, 168 технических, 7 пленарных сессий и 20 глобальных нетворкинг-форумов.

Об этом сообщило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

Было отмечено, что на мероприятиях обсуждались многие актуальные темы, такие как освоение космоса, достижения в области космических навигационных систем, услуг и приложений, международное сотрудничество в области зондирования Земли. Кроме того, на бакинском конгрессе впервые были проведены круглые столы с представителями США и Африки.

Одним из запоминающихся моментов бакинского конгресса стало состоявшееся 5 октября онлайн-выступление основателя компании Space X Илона Маска.

В первый день работы конгресса И.Маску была вручена «Всемирная космическая премия» Международной астронавтической федерации за достижения в космической отрасли.

В ходе своего онлайн-выступления И.Маск ответил на вопросы о космической деятельности компании SpaceX, поделился подробностями реализуемых в настоящее время проектов.

Он отметил, что космический корабль Starship и экипаж сверхтяжелой ракеты SpaceX под названием Starship представляют собой полностью многоразовые транспортные системы, предназначенные для доставки грузов на околоземную орбиту – Луну, Марс – и за ее пределы. Starship — самая мощная из когда-либо созданных человечеством ракет-носителей и способна перевозить до 150 метрических тонн полностью пригодной для повторного использования полезной нагрузки и 250 метрических тонн расходуемой.

По словам И. Маска, корабль Starship может беспрепятственно приземлиться на Марс через 3-4 года, а также может использоваться в качестве космической лаборатории. Он способен находиться в космосе длительное время.

Это выступление И.Маска посмотрело рекордное количество людей. Так, на платформе "X", где было опубликовано 60-минутное выступление И.Маска, его посмотрели более 40 млн человек.

Напомним, что 2-6 октября в Азербайджане прошел 74-й Международный конгресс астронавтики. Впервые Баку принял это престижное мероприятие в 1973 году, в период руководства страной великим лидером Гейдаром Алиевым. Спустя 50 лет Конгресс снова прошел в Азербайджане.

В международном мероприятии приняли участие более 5300 представителей из 136 стран.