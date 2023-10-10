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Стало известно количество вакцинированных от COVID-19

Общество Материалы 10 октября 2023 11:18 (UTC +04:00)
Стало известно количество вакцинированных от COVID-19

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ – В Азербайджане со 2 по 8 октября не была проведена вакцинация против коронавируса (COVID-19).

Как сообщили во вторник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики, общее количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 969 897 (первая доза - 5 413 570, вторая - 4 884 373, третья и более доз - 3 405 524). Количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата теста составило 266 430 человек.

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Стало известно количество вакцинированных от COVID-19
Стало известно количество вакцинированных от COVID-19
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