Стало известно количество вакцинированных от COVID-19

БАКУ/Trend/ – В Азербайджане со 2 по 8 октября не была проведена вакцинация против коронавируса (COVID-19).

Как сообщили во вторник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики, общее количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 969 897 (первая доза - 5 413 570, вторая - 4 884 373, третья и более доз - 3 405 524). Количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата теста составило 266 430 человек.

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