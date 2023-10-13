Определяются обязательства налогоплательщиков в Азербайджане

БАКУ/Trend/ – В Азербайджане определяются обязательства налогоплательщиков.

Как сообщает в пятнциу Trend, об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики.

Согласно законопроекту, налогоплательщик несет следующие обязанности:

- предоставлять покупателю чек, квитанцию, выписки поставщиков платежных услуг и другие бланки строгой отчетности при расчетах наличными деньгами, за исключением покупки лотерейных билетов, билетов (в том числе электронных) на спортивные ставки, и обеспечивать отражение установленной законодательством информации в этих чеках, выписках поставщиков платежных услуг или бланках строгой отчетности;

- предоставлять в налоговый орган, путем внесения соответствующих отметок в уведомляющую часть полученных от налоговых органов дубликатов свидетельств об открытии счетов у платежных систем для целей предпринимательской деятельности, до даты совершения операций по данным счетам.