Азербайджанская делегация осудила несправедливый подход ПАСЕ

БАКУ /Trend/ - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 12 октября приняла резолюцию и рекомендательный документ по Карабахскому региону Азербайджана, далекие от истины и фактов, повторяющие основные элементы армянской пропаганды, исходящие из предрассудков и лжи.

Как сообщает Trend, делегация Азербайджана в ПАСЕ распространила заявление протеста по этому поводу.

В заявлении отмечается, что в этих документах полностью игнорируются территориальные претензии Армении к Азербайджану, лежавшие в основе существовавшего в регионе конфликта, за которым последовала военная оккупация, совершенная в отношении нашей страны, и этническая чистка азербайджанского населения.

"Это, по сути, очередное проявление несправедливого отношения Совета Европы к Азербайджану. Были искажены цели антитеррористических мероприятий локального характера, которые Азербайджан осуществил 19-20 сентября 2023 года, прозвучали необоснованные претензии к нашей стране. В этом смысле игнорируется тот факт, что эти меры были направлены на устранение продолжавшихся военных угроз против Азербайджана и прекращение существования незаконных вооруженных формирований. Также, без должной оценки шагов, предпринятых в направлении реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество, создаются дополнительные препятствия для дальнейшего устойчивого мира в регионе. Видно, что проармянские политики Франции и ряда других европейских стран ради получения мгновенных дивидендов от армянского лобби пытаются искусственно воспрепятствовать процессу нормализации, начатому Азербайджаном в регионе, и очернить справедливое дело нашей страны. Как делегация Азербайджана в ПАСЕ мы решительно отвергаем этот несправедливый подход, демонстрируемый по отношению к нашей стране, и воспринимаем это как наглядный пример краха демократических ценностей в рамках Совета Европы", - говорится в заявлении.