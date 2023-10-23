В Азербайджане начинается электронное перемещение учащихся школ

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается электронное перемещение учащихся.

Как сообщили Trend в министерстве науки и образования, чтобы воспользоваться системой электронного перемещения учеников, необходимо зарегистрироваться на портале www.sy.edu.az.

При этом учащиеся, опоздавшие на регистрацию в 10 класс по разным причинам, также могут подать заявление о приеме в общеобразовательные учреждения 23-31 октября.

Отметим, что прием учащихся в 10-й класс будет осуществляться через электронную систему перемещения учащихся (www.sy.edu.az).