Стал известен размер взносов по ОМС на душу населения в Азербайджане в 2024 году

БАКУ /Trend/ – В 2024 году в Азербайджане размер взноса по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) на душу населения составит 122 маната 94 гяпика.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заключении Счетной палаты Азербайджана по проекту закона "О государственном бюджете на 2024 год".

Отмечается, что в проекте госбюджета на 2024 год размер обязательного медицинского страхования на человека составляет 122 маната 94 гяпика, что представляет собой рост в соответствии с прогнозируемым на конец 2023 года индексом потребительских цен на уровне 9,5 процента.

Напомним, что доходы государственного бюджета Азербайджана на 2024 год составят 34 173 000,0 тысячи манатов, расходы - 36 763 000,0 тысячи манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895,0 тысячи манатов, местные доходы - 773 105,0 тысячи манатов, централизованные расходы - 35 980 547,0 тысячи манатов, местные расходы - 35 980 782 453,0 тысячи манатов).

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