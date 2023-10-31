Афган Джалилов назначен на новую должность

БАКУ /Trend/ - Председатель правления ООО "Азерпочт" при министерстве цифрового развития и транспорта Афган Джалилов освобожден от занимаемой должности и назначен на новую должность.

Как сообщает во вторник Trend, А.Джалилов назначен заместителем председателя правления Государственного морского и портового агентства при министерстве.

А.Джалилов временно будет исполнять обязанности председателя Агентства.

Это подтвердили Trend в Государственном морском и портовом агентстве.

Напомним, что бывший председатель Государственного морского и портового агентства Ариф Мамедов распоряжением главы государства был назначен послом Азербайджана в Греции.

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