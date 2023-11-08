Мы благодарны шехидам, ветеранам, Президенту Ильхаму Алиеву за этот день - житель Лачина

БАКУ /Trend/ - Мы благодарны шехидам, ветеранам, Президенту Ильхаму Алиеву за этот день.

Об этом в среду Trend сказал житель Лачина Гачай Велиев.

"Мы благодарны нашей армии, нашим шехидам, ветеранам, Верховному главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву за такой прекрасный день. Отныне в нашей жизни будут только приятные моменты. Мы будем жить, восстанавливая Карабах", - добавил Г.Велиев.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.

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