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Названо количество автобусных рейсов за прошедшие праздники из Баку в регионы Азербайджана

Общество Материалы 13 ноября 2023 16:28 (UTC +04:00)
Названо количество автобусных рейсов за прошедшие праздники из Баку в регионы Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Все автовокзалы и автостанции, действующие на территории Азербайджана, в праздничные дни с 7 по 12 ноября работали в усиленном режиме для обеспечения населения качественными и устойчивыми транспортными услугами.

Об этом Trend сообщили в понедельник в Агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта.

В целом в праздничные дни из Баку в регионы страны было выполнено 1615 рейсов, перевезены 46 759 пассажиров.

В указанные даты на линии было выпущено более 70 дополнительных автобусов.

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