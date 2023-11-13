Названо количество автобусных рейсов за прошедшие праздники из Баку в регионы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Все автовокзалы и автостанции, действующие на территории Азербайджана, в праздничные дни с 7 по 12 ноября работали в усиленном режиме для обеспечения населения качественными и устойчивыми транспортными услугами.

Об этом Trend сообщили в понедельник в Агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта.

В целом в праздничные дни из Баку в регионы страны было выполнено 1615 рейсов, перевезены 46 759 пассажиров.

В указанные даты на линии было выпущено более 70 дополнительных автобусов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!