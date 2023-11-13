Ведется реконструкция электросети в ряде сёл Лачина

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями главы государства ОАО "Азеришыг" осуществляет работы по реконструкции электросети в ряде сёл Лачинского района.

Об этом в понедельник Trend сообщили в ОАО "Азеришыг" (энергооператор Азербайджана).

Сообщается, что в настоящее время обновляются электросети в направлении сёл Джагазур, Горчу и Гарагёль. Наряду с этим, в городе Лачин продолжается прокладка подземных линий. В то же время завершается прокладка воздушной линии 35 кВ в направлении сёл Шельве, Гарагёль, Загазур и Минкенд.

Отметим, что работы, связанные с реконструкцией электроэнергетического хозяйства, продолжаются параллельно во всех регионах страны.

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