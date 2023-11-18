В Азербайджане предупредили о фейковых лотерейных кампаниях

БАКУ /Trend/ - Кибермошенниками создан фейковый веб-сайт с доменным именем www.pashalato.com.

Как сообщили Trend в Центре электронной безопасности, посредством сайта кибермошенники от имени ООО PashaPay проводят фейковую лотерейную кампанию.

Согласно информации, для участия в фейковой кампании от граждан требуется войти в соответствующий раздел веб-сайта и ввести такие персональные данные, как имя, фамилия, FIN-код и реквизиты банковской карты.

Служба электронной безопасности рекомендует гражданам не доверять таким фейковым веб-сайтам, не вводить по подозрительным ссылкам реквизиты банковской карты и другие персональные данные и уточнять любую информацию о кампаниях, проводимых той или иной компанией, в первую очередь, связавшись с этой компанией или войдя на ее официальный веб-сайт.