В Азербайджане безработные смогут бесплатно пользоваться услугами обязательного медицинского страхования до 2025 года

БАКУ /Trend/ - Согласно законопроекту "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании"", подготовленному Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию, лица, которые нигде не работают по трудовому или гражданско-правовому договорам, а также не занимаются предпринимательской деятельностью, до 2025 года смогут бесплатно пользоваться услугами обязательного медицинского страхования. Взносы на обязательное медицинское страхование этих лиц оплачивает государство.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила глава департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

"В то же время, согласно законопроекту, было предложено отложить введение суммы софинансирования обязательного медицинского страхования до 2025 года. Отмечу, что сумма софинансирования предназначена для применения в случаях нарушения процесса направления при обращении за амбулаторными и стационарными услугами медицинской помощи.

Кроме того, было предложено освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) оказание услуг медицинского страхования за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования еще на три года. Увеличение отсрочки с 1 января 2024 года до 1 января 2027 года предусмотрено в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс. Данный проект в настоящее время находится во втором чтении в Милли Меджлисе (парламент)", - подчеркнула она.

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