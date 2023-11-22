МККК посещает задержанных в Азербайджане лиц армянского происхождения - Драгана Коич

БАКУ /Trend/ - Глава представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драгана Коич выступила с заявлением по поводу посещения лиц, задержанных в Азербайджане и Армении.

Как сообщает в среду Trend, она заявила, что эти посещения проводятся регулярно.

"Сотрудники комитета регулярно посещают задержанных в Азербайджане лиц армянского происхождения, а также задержанных в Армении азербайджанцев. В последний раз посещения мест содержания были проведены в конце октября - начале ноября. Во время посещений, сотрудники МККК интересуются условиями содержания задержанных и обращением с ними", - подчеркнула глава представительства МККК.

По словам Д.Коич, при посещении также обращается внимание на создание задержанным условий для общения со своими семьями.

Она также добавила, что МККК регулярно обсуждает эти вопросы как с Азербайджаном, так и с Арменией.

Напомним, что лидер националистической партии "Дашнакцутюн" в Карабахе, бывший так называемый "председатель парламента" сепаратистов Давид Ишханян, бывший так называемый "президент" сепаратистов Араик Арутюнян, Рубен Варданян, Давит Манукян, бывший так называемый "министр иностранных дел" сепаратистского режима в Карабахе Давид Бабаян, Бако Саакян, Леви Мнацаканян, Аркадий Гукасян были задержаны Службой госбезопасности Азербайджана и доставлены в Баку.

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