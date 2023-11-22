Задержаны четверо пакистанцев, пытавшихся нарушить госграницу Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 21 ноября в 13:35 на служебной территории пограничной заставы, расположенной близ села Зухул Гусарского района, были задержаны граждане Исламской Республики Пакистан Маджид Абдул Мухаммад, 1974 года рождения, Мухаммад Ясин Али, 1979 года рождения, Абу Бакар Ахсан, 2004 года рождения, и Уллах Убайд Ахсан, 2008 года рождения, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Российской Федерации.

Об этом Trend сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана.

В ходе расследования было установлено, что задержанные иностранные граждане официально прибыли на территорию страны, намереваясь незаконно мигрировать из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию, а оттуда в одну из европейских стран.

По данному факту проводятся следственные действия.

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