Медико-генетическое консультирование и тестирование играют важную роль в планировании семьи - генетик

БАКУ /Trend/ - Медико-генетическое консультирование и генетическое тестирование играют важную роль в планировании семьи.

Об этом в пятницу в интервью Trend заявил специалист-эксперт минздрава Азербайджана, генетик Закир Байрамов.

Эксперт отметил, что вышеуказанные процедуры помогают определить риски врожденных заболеваний или генетических патологий, которые могут передаваться по наследству.

"Эти процедуры позволяют принимать обоснованные решения относительно планирования беременности и выбирать подходящие методы для защиты здоровья будущих детей.

В то же время, генетическое тестирование может помочь выявить возможные наследственные проблемы у родителей, помочь в принятии решений для возможных альтернатив планирования семьи.

Генетическое консультирование, как неотъемлемая часть репродуктивной медицины, влияет на будущие решения людей по планированию семьи и позволяет заранее выявить генетические риски", - отметил он.

Говоря о видах медико-генетического консультирования, З.Байрамов отметил, что оно состоит из нескольких видов, рассчитанных на разные ситуации и их также можно разделить на проспективные и ретроспективные группы.

"К проспективным относятся пренатальное (вид генетического консультирования беременных женщин с целью оценки риска развития генетических заболеваний у плода), генетическое и преконцептивное генетическое консультирование (для оценки рисков передачи наследственных заболеваний до рождения ребенка и выбора наиболее оптимальных методов медицинской помощи).

В свою очередь, ретроспективное генетическое консультирование проявляется в двух формах - постнатальное (позволяет семье понять ситуацию и спланировать дальнейшие действия, если после рождения ребенка будет обнаружено генетическое заболевание или аномалия) и консультирование лиц с наследственными заболеваниями или генетической предрасположенностью в семье для оценки рисков и принятия профилактических мер.

После этих консультаций назначаются генетические анализы на основании осмотра и собранного анамнеза", - подчеркнул З.Байрамов.

Доктор также рассказал о том, как проводится генетическое тестирование.

"В настоящее время большинство генетических тестов (исследования генов) проводятся безболезненно. Для их выполнения используют забор биоматериала (мазок ватной палочкой с ротовой полости). Кроме этого, для диагностики подходит любой биологический материал человека (волосяная луковица, ноготь, кожа и т.д.), содержащий клетки с ядрами. Однако существуют генетические тесты, которые проводятся классическим методом, то есть, путем забора венозной крови в объеме 2-5 мл", - сказал он.

Отвечая на вопрос о роли генетического анализа в выявлении онкологических заболеваний, эксперт заявил, что генетическая диагностика играет важную роль в определении наследственной склонности к различным видам онкологических заболеваний.

"Это помогает выявить изменения в генах, которые могут быть связаны с повышенным риском развития определенных типов рака (рак молочной железы, яичников, толстой кишки, простаты, легких, кожи и т.д.)", - отметил эксперт.

З.Байрамов также подчеркнул, что методом генетического анализа можно уточнить диагноз или предотвратить возможное заболевание.

"Несмотря на то, что существует множество генетических тестов, не все генетические нарушения или состояния можно правильно оценить. По этой причине, рекомендуется проконсультироваться с врачом-генетиком", - сказал доктор.

Доктор упомямнул, что наследственные патологии могут быть вызваны изменениями генов (генетическими мутациями) или структуры и количества хромосом.

"Для выявления наследственных патологий используются различные методы генетического анализа, в том числе генетическое тестирование, цитогенетический анализ, молекулярная диагностика, пренатальный генетический скрининг, биохимические тесты и т.д.", - подчеркнул генетик.

Эксперт минздрава также отметил, что супружеским парам важно пройти генетическое тестирование перед созданием семьи.

"Возраст здесь не имеет никакого значения. Наши гены не меняются в течение продолжительности жизни. Поэтому сделать генетическое тестирование достаточно один раз", - добавил З.Байрамов.

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