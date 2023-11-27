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Выявлены новые фишинговые атаки армянских хакеров на граждан Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 27 ноября 2023 15:56 (UTC +04:00)
Выявлены новые фишинговые атаки армянских хакеров на граждан Азербайджана (ФОТО)

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Ильгар Шабанов
Ильгар Шабанов
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БАКУ /Trend/ - Государственной службой специальной связи и информационной безопасности выявлены новые фишинговые атаки армянских хакерских групп на граждан Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что путем создания веб-сайтов, осуществляющих продажу поддельных билетов в различные театры и спектакли, они обманывают граждан путем социальной инженерии, используя новый метод захвата принадлежащих им данных банковских карт и присвоения денежных средств.

"Призываем граждан быть бдительными в отношении подобных случаев, приобретать билеты только в официальных точках и на официальных сайтах продаж", - говорится в сообщении.

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Выявлены новые фишинговые атаки армянских хакеров на граждан Азербайджана (ФОТО)
Выявлены новые фишинговые атаки армянских хакеров на граждан Азербайджана (ФОТО)
Выявлены новые фишинговые атаки армянских хакеров на граждан Азербайджана (ФОТО)
Выявлены новые фишинговые атаки армянских хакеров на граждан Азербайджана (ФОТО)
Выявлены новые фишинговые атаки армянских хакеров на граждан Азербайджана (ФОТО)
Выявлены новые фишинговые атаки армянских хакеров на граждан Азербайджана (ФОТО)
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