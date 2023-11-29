Центральный ботанический сад задолжал "Азерсу" 70 тысяч манатов - президент НАНА

БАКУ /Trend/ - Центральный ботанический сад задолжал "Азерсу" 70 тысяч манатов.

Об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Иса Габиббейли во время выступления на общем собрании, сообщает в среду Trend со ссылкой на НАНА.

"НАНА оплачивает все коммунальные расходы. Откуда возник такой долг? Надо узнать у Института ботаники", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в Баку в здании Президиума НАНА проходит общее собрание Национальной академии наук Азербайджана. На собрании обсуждается ряд организационных вопросов.

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