AZAL представляет скидочные билеты на авиарейсы в Прагу из Баку

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил новую скидочную акцию на перелеты из Баку в Прагу и обратно. Продажа акционных билетов по этому направлению будет доступна с 1 по 7 декабря.

В рамках акции стоимость авиабилета из Баку в Прагу и обратно составит от 555 манатов. Данное предложение действительно для рейсов, выполняемых в два временных отрезка: с 12 января по 11 марта и с 1 апреля по 31 мая 2024 года.

Акция предоставляет гибкость в планировании поездок и открывает возможность познакомиться с красотами и культурой Праги.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

Не упустите шанс посетить Прагу по специальным тарифам от AZAL.