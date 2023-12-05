БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отложено еще на год применение суммы софинансирования по ОМС.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в законопроекте "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" (третье чтение), который был обсужден и утвержден на пленарном заседании Милли Меджлиса, состоявшемся сегодня.

Применение суммы софинансирования потерь или убытков, возникших в результате страхового случая, которая не охвачена страховкой по ОМС и выплачивается застрахованным, откладывается до 1 января 2025 года.

Отметим, что при обращении застрахованного в государственное медицинское учреждение, расположенное за пределами медицинского территориального подразделения, куда он направлен с целью получения медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования, застрахованный должен оплатить сумму софинансирования.

Ранее предусматривалось, что применение суммы софинансирования вступит в силу с 1 января 2024 года.

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