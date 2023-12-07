Азербайджан высоко ценит вклад Великобритании в деятельность по разминированию - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан высоко ценит вклад Великобритании в деятельность по разминированию.

Как сообщает Trend в четверг, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"Мы уверены, что предпримем еще более успешные шаги в этом направлении. Сейчас на освобожденных от оккупации территориях проводятся восстановительные и реконструкционные работы, и в рамках этого процесса британские компании участвуют в четырех проектах. Таким образом, они способствуют расширению как масштабов, так и объемов нашего сотрудничества», - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку началось 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

На встрече планируется обсудить сотрудничество между двумя странами в деловой сфере, областях энергетического перехода, здравоохранения, инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, цифровой экономики и других сферах.

Сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд.