В Азербайджане будет разработана карта сейсмического микрорайонирования

БАКУ /Trend/ - В следующем году совместно с МЧС будут проведены исследования касательно новой карты сейсмического микрорайонирования.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли на пресс-конференции в связи с произошедшим сегодня утром землетрясением в Каспийском море.

"На повестке дня - карта сейсмического микрорайонирования. Работы начнутся в следующем году совместно с сотрудниками МЧС и японскими специалистами. Идет работа над составлением карты", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в 08:16 по местному времени в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км. Эпицентр землетрясения находился в Каспийском море в 60 км к востоку от станции Сиязань.

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