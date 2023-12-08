В Центре Гейдара Алиева проходит итоговое заседание Генеральной Ассамблеи FIA (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева проходит ежегодное итоговое заседание Генеральной Ассамблеи Международной автомобильной федерации – FIA.

Как сообщает в пятницу Trend, на заседании выступили президент Международной автомобильной федерации Мохаммед Бен Сулайем, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров и другие лица.

Поприветствовав гостей, Анар Алакбаров рассказал о значимости проведения Генеральной Ассамблеи и церемонии награждения FIA в Баку и отметил, что цель подобных мероприятий направлена на повышение интереса общественности к сфере автомобильного спорта, просвещение всех участников дорожного движения в Азербайджане на тему безопасного, устойчивого и доступного движения.

"Азербайджанская автомобильная федерация регулярно проводит соревнования в сфере автоспорта, дрифт тренировки, пробеги внедорожников, соревнования по картингу, выставки и парады, где демонстрируются классические автомобили, и другие проекты", - подчеркнул Анар Алакбаров, напомнив, что с 2016 года в стране проводятся соревнования Формулы-1.

Он поблагодарил FIA за поддержку в успешном проведении гонки Формулы-1 на живописных улицах Баку. В частности, была выражена благодарность всем, кто внес свой вклад в успешное и запоминающееся проведение недели FIA в Баку, в том числе сотрудникам FIA и волонтерам.

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